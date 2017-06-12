وزير خارجية قطر : مستعدون لبحث طلبات الدول المقاطعة ” إن وجدت “

أعرب وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن استعداد بلاده لبحث طلبات الدول التي تقاطعها إن وجدت، إلا أنهم لم يحصلوا على أي طلبات.

وقال آل ثاني، في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية بثتها اليوم الإثنين: “ما زلنا على تواصل مع أمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) بشأن الوساطة” لحل الأزمة الخليجية.

وأردف: “واشنطن تتواصل مع الكويت بشأن الوساطة أيضًا”.

وأكد استعداد بلاده لبحث طلبات الدول الخليجية المقاطعة، قائلا: “مستعدون لبحث الطلبات إن وجدت لكن لم نحصل على أي إجابة”.

وشدد على أن “الحوار الدبلوماسي هو الحل، لكنه يحتاج لأسس لم تتوفر حتى الآن”.

على الصعيد الحقوقي، أكد وزير الخارجية القطري أن بلاده “تركز على حل المشاكل الإنسانية جراء الحصار غير القانوني”.

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح، إن دولة قطر مستعدة لـ”تفهم هواجس أشقائها، والتجاوب مع مساعي تعزيز الأمن والاستقرار”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تصريحات الوزير الكويتي، التي شدد فيها على “حتمية” حل الخلاف بين دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) وقطر، من خلال الحوار المباشر “في إطار البيت الخليجي”. (ANADOLU)

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