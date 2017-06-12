” ون بلس ” تنشر صورة تشويقية لهاتفها المرتقب

مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي لهاتف شركة #ون_بلس المرتقب، ون بلس 5، بدأت الشركة الصينية بنفسها تشوق للهاتف الذي سيُعلن عنه يوم 20 يونيو (حزيران) الجاري.

ونشرت ون بلس عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر صورة وفيديو قصيراً للهاتف المنتظر، وركزت فيهما على تأكيد ما أشيع سابقاً أن الجهاز، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، سوف يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة.

وفي الصورة التي نشرتها الشركة تظهر الواجهة الخلفية للهاتف مع أحد جوانبه، وتتطابق الصورة الجديدة مع صورة سابقة نشرها موقع “أندرويد بوليس Android Police” المتخصص في أخبار نظام التشغيل أندرويد، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، وأظهرت أن ون بلس 5 سوف يستنسخ تصميم هاتف آبل، آيفون 7 بلس، فيما يتعلق بمكان الكاميرتين الخلفيتين والفلاش والشعار، وحتى اللون.

ومن جانبها، قالت ون بلس في الصورة التي نشرتها إن “ون بلس 5 سيأتي مع كاميرا مزدوجة وصور أكثر وضوحاً، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بحدث الإعلان عن الهاتف، أما الفيديو الذي نشرته أمس الجمعة ولا تتجاوز مدته 10 ثوانٍ فكشف أيضاً أن الهاتف سوف يقدم كاميرا مزدوجة مع شعار “ركز على ما يهم”.

وعلى ما يبدو فإن ون بلس ملتزمة بجعل الكاميرا أبرز مزايا هاتفها الذكي القادم، لأنها أعلنت أيضاً عن شراكة مع خبراء التصوير DxO، وهي تحاول من خلال التشويقات بناء هالة حول ون بلس 5 تسعى من خلاله لخلق اسم لنفسها في سوق الهواتف الذكية المزدحم بشكل لا يصدق وتهيمن عليه آبل وسامسونغ.

يُشار إلى التسريبات تتحدث أيضاً أن ون بلس 5 سوف يضم معالجاً ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 835، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 غيغابايت.

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