أسهم أوروبا تصعد من أدني مستوى في 7 أسابيع بدعم قطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع في المعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع أسهم القطاع المالي، في حين سجل سهم كابيتا قفزة ليقود مكاسب الشركات البريطانية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.5 في المئة، ليتعافي جزئياً من الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد موجة بيع كبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا. وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات الرابحة إذ ارتفع مؤشره 1.1 في المئة بعد أن تكبد خسارة نسبتها 3.6 بالمئة، يوم الإثنين.

وساعدت المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرعاية الصحية والبنوك في دعم السوق، فيما كانت أسهم بنوك يو.بي.آي بانكا وأوني كريديت وبانكو بي.بي.إم ضمن أكبر الرابحين في القطاع.

وقفزت أسهم شركة كابيتا البريطانية لخدمات التعهيد التي تعاني من مصاعب أكثر من 12 بالمئة بعدما أكدت المجموعة توقعاتها، قائلة أنها تأمل بتحسين الربحية والفوز بمزيد من العقود في النصف الثاني من 2017 بعد سلسلة من التحذيرات الصادرة بشأن الأرباح.

ودفعت توصيات من شركات سمسرة أسهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية للارتفاع 3.3 في المئة بعد أن رفع كريدي سويس وآر.بي.سي سعرهما المستهدف للسهم. وساهم ذلك في ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 في المئة.

وساعد ارتفاع قطاع الطاقة في تعزيز المكاسب، مع تصدر سهم بتروفاك قائمة الرابحين بقطاع النفط والغاز.

وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.48 في المئة. (REUTERS)

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