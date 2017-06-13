أسهم اليابان تستقر مع تبدد أثر تراجع قطاع التكنولوجيا الأمريكي

عوض المؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية، جزءاً كبيراً من خسائره السابقة ليستقر في إغلاق يوم الثلاثاء مع تبدد أثر انخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا الأمريكي.

وانخفض نيكي 0.05 في المئة إلى 19898.75 نقطة.

وتحرك المؤشر في نطاق ضيق قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي يمتد ليومين آخرهما يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن ينتهي إلى قرار برفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المئة إلى 1593.51 نقطة بينما زاد المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.1 في المئة إلى 14190.22 نقطة. (REUTERS)

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