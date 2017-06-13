ألمانيا تعلق تأشيرة ” شنغن ” لتأمين قمة العشرين

أقدمت السلطات الألمانية على تعليق تطبيق شينجن الذي يمنح مواطني دول الاتحاد الأوروبي حرية التنقل بين دول الاتحاد كإجراء أمني بسبب قمة العشرين التي ستُقام في مدينة هامبورج.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيانها أنه سيتم تفقد الحدود بدءا من اليوم على أن يستمر الأمر حتى الحادي عشر من يوليو/ تموز القادم.

وأفاد وزير الداخلية توماس دي ميزير أن المفوضية الأوروبية وافقت على هذه الخطوة، موضحا أن الأولوية لتأمين قمة العشرين التي ستُقام في مدينة هامبورج في يومي السابع والثامن من يوليو/تموز المقبل.

وينص القرار على فحص جوازات السفر الخاصة بكل من سيدخلون ألمانيا برا أو عن طريق السكة الحديد القادمة من الدول الأخرى الخاضعة لاتفاقية شينجن، بينما لن يؤثر القرار على حاملي شينجن الذين سيدخلون ألمانيا عبر المطارات.

وتمنح قوانين الاتحاد الأوروبي إمكانية تعطيل نظام السياحة الحرة بين دول الاتحاد دون فحص بطاقاتهم الشخصية كإجراء استثنائي خلال الأزمات والأحداث التي تتطلب إجراءات أمنية مشددة. (ZAMAN)

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