إحالة أعضاء ناد رياضي أردني لمحكمة أمن الدولة بسبب ” الإساءة لرموز الدولة و دول شقيقة “

أعلن وزير الشباب الأردني حديثه خريشة إحالة ستة أعضاء في الهيئة العامة لنادي الوحدات الأردني لمحكمة أمن الدولة على خلفية شريط فيديو لمسابقة ثقافية أقامها النادي خلال شهر رمضان تضمن “إساءة لرموز الدولة ودول شقيقة”.

وقال الوزير الأردني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن “ستة من أعضاء الهيئة العامة في نادي الوحدات قد تم تحويلهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة بمن فيهم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي لمتابعة إجراءات التحقيق معهم في ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يتضمن إساءة لرموز الدولة والدول الشقيقة”.

وكانت لجنة شكلها نادي الوحدات اتخذت مجموعة من القرارات بخصوص الأشخاص “المتورطين” في إنتاج وتصوير ونشر شريط الفيديو منها “شطب عضويتهم ومنع ترددهم على النادي وأنشطته”، حسب الوكالة.

ويظهر شريط الفيديو ومدته ثلاث دقائق قاعة تم فيها عرض شريط فيديو يسخر من بعض القادة العرب خصوصا من دول الخليج بالإضافة الى العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وتأسس نادي الوحدات عام 1956 في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين، وصعد إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة عام 1975، وفاز بأول بطولة دوري عام 1980. (AFP)

عكس السير