إسرائيل تعتقل ثلاثة أشخاص بتهمة الإنتماء لداعش

اعتقل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشاباك، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من فلسطينيي الـ 48، بتهمة انتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وذكر بيان صادر عن “الشاباك”، نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، أن “المتهمين أدوا القسم والولاء لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وتصفحوا الإنترنت حول طبيعة الحياة في ظل التنظيم المتطرف، كما شاركوا بدروس دينية تحمل أفكار داعش”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم وجميعهم من منطقة “برطعة”، شمالي إسرائيل، يبلغون من العمر 17 عاما، وأن أحدهم قد صنع عبوات ناسفة، واعترف آخر بتواصله مع عناصر في “داعش”، ليسألهم عن إمكانية الانضمام إلى التنظيم.

وسبق أن أعلنت سلطات الأمن الإسرائيلية، اعتقال مواطنين من فلسطينيي الـ 48 بشبهة محاولة الانضمام إلى تنظيم “داعش”.

كما اعتقلت في آذار الماضي، يهودياً أشهر إسلامه، بدعوى أنه حاول الانضمام إلى التنظيم الإرهابي. (ANADOLU)

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