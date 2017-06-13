إندونيسيا : خلايا داعش منتشرة بكافة الأقاليم

قال الجنرال جاتوت نورمانتيو قائد الجيش الإندونيسي، إن تنظيم “الدولة الإسلامية”، (داعش)، متواجد في كافة أقاليم البلاد تقريباً.

وتبرز تصريحات نورمانتيو عن وجود خلايا “نائمة” في أرخبيل الجزر الاندونيسية المترامي الأطراف، المخاوف حيال التأثير المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب شرق آسيا.

وقال نورمانتيو للصحافيين، مساء الإثنين، في العاصمة جاكرتا، “بعد المراقبة نرى أن هناك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية في كل إقليم تقريباً لكنها خلايا نائمة، يمكن أن تنضم بسهولة إلى خلايا متطرفة أخرى”.

وأشار إلى أن إقليم بابوا الذي تسكنه غالبية مسيحية، واحد من بين مناطق قليلة لا يتواجد فيها التنظيم المتشدد.

وأعلنت حكومات المنطقة حالة التأهب القصوى، منذ سيطر مسلحون يرتبطون بداعش على مدينة ماراوي في جنوب الفلبين قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وعزز المسؤولون الإندونيسيون والماليزيون الإجراءات الأمنية، لمنع المسلحين من الهرب من ماراوي عبر الحدود المشتركة مع الفلبين.

وقال نورمانتيو، “من السهل الانتقال من ماراوي إلى إندونيسيا وعلينا جميعاً أن نحتاط من تنشيط الخلايا النائمة في إندونيسيا”.

وتعتقد دول جنوب شرق آسيا أن المنطقة تؤوي آلاف المتعاطفين مع داعش. واعتقلت إندونيسيا وماليزيا عشرات المتشددين المشتبه بهم في السنوات القليلة الماضية. (REUTERS)

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