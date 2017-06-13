إيران : حظر تمارين الـ ” آيروبيك ” و الرقص على موسيقى الـ ” هيب هوب ” لأنها لا تتناسب مع ” الثقافة الإيرانية “

قررت السلطات الإيرانية منع بعض التمارين الرياضية، بداعي عدم موافقتها لـ “ثقافة إيران”.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ISNA)، اليوم الثلاثاء، في خبر أسندتها لاتحاد الرياضة من أجل الجميع بالبلاد أنه جرى منع بعض التمارين الرياضية لاسيما “زومبا، والآيروبيك، والإيقاعية على الموسيقى، الهيب هوب”، وجميعها رياضات للياقة البدنية.

وعزت الوكالة سبب المنع إلى “احتواء التمارين الرياضية إلى حركات الرقص والموسيقى التي لا تلائم الثقافة الإيرانية”.

وشدّدت على ضرورة أن تكون البرامج الرياضية المطبقة في الصالات الرياضية “متوافقة مع البنية الثقافية للمجتمع″.

وأضافت أنه جرى “حظر رياضة زومبا في الصالات الرياضية باعتبارها مشكلة تتعلق بالالتزام بالشروط الثقافية”.

ورياضة “زومبا” هو برنامج لياقة بدنية كولومبي، يعتمد على الرقص اللاتيني و التمارين الرياضية. (ANADOLU)

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