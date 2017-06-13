إيسكو : أتمنى الاستمرار لسنوات طويلة مع الريال

قال لاعب وسط #ريال_مدريد الإسباني، إيسكو ألاركون، إنه يتبقى عام في عقده مع الفريق، لكن الطرفين اقتربا من الاتفاق على التمديد، معرباً عن أمله في الاستمرار لسنوات كثيرة.

وقال اللاعب الذي تألق في مواجهة منتخب بلاده ومقدونيا مؤخراً بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا: “أنا سعيد للغاية في ريال مدريد.. أتمنى الاستمرار لسنوات كثيرة والفوز بألقاب أكثر”.

وأردف إيسكو: “يتبقى لي عام حتى الآن، لكن اقتربنا من التمديد”.

وأشار اللاعب الذي توج مع الريال هذا الموسم بالدوري ودوري الأبطال: “الآن هو وقت الراحة والاستمتاع بالعطلة.. يجب أن نستعيد قوانا وننفصل عما حققناه قبل العودة مجدداً للتفكير في التتويج بألقاب أخرى”.

وأضاف إيسكو: “أنهينا الموسم بصورة جيدة.. استمتعنا بموسم تاريخي مع ريال مدريد.. أنا سعيد بالألقاب التي فزنا بها والعمل الذي قمنا به.. حينما تكون النتائج الجماعية جيدة للغاية، تزداد القوة على الصعيد الفردي”. ( EFE )

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