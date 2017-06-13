اسكتلندا : حلاق سوري لاجئ يفتتح ” صالون حلاقة ” في جزيرة يقطنها 59 لاجئاً من سوريا ( فيديو )

افتتح لاجئ سوري في اسكتلندا صالون حلاقة، في جزيرة “بيوت” حيث يقيم، ليبدأ حياة جديدة بعيداً عن الحرب والاعتقال والتعذيب.

ويبلغ تعداد سكان الجزيرة الصغيرة حوالي 6498 نسمة، ولا يمكن الوصول إليها أو الخروج منها إلا عبر المركب.

وقال اللاجئ السوري منذر درساني، الذي افتتح “صالون الشرق”، لهيئة الإذاعة البريطانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الناس هنا يحبون أنماطاً من الحلاقة مختلفة عن العرب.

ونقلت الهيئة عن رجل الدين المسيحي “مايكل هاستون” قوله، إن منذر عرض عليه حلاقة شعره في إحدى المرات، ولم يكن متأكداً ما إذا كان حلاقاً حقيقاً أو لا.

وأضاف هاستون خلال قيام منذر بحلاقة ذقنه: “لقد قام حينها بعمل رائع”.

وأكد منذ أنه تعرض للاعتقال لمدة 6 أشهر، كما تعرض للتعذيب، قبل أن يلجأ لبريطانيا ويستقر في بيوت، إلى جانب 59 سورياً آخرين، يحاولون بناء حياتهم من جديد.

عكس السير