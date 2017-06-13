الاتحاد الأوروبي : إجراءات ستتخذ ضد دول لا تستقبل لاجئين

قررت المفوضية الاوروبية، اليوم الثلاثاء، بدء اجراءات انتهاك وتقصير ضد جمهورية التشيك والمجر وبولندا بسبب رفضها قبول المهاجرين من الدول الاعضاء الآخرى في الاتحاد الأوروبى بموجب اتفاقية إعادة التوطين في الاتحاد .

ومن المقرر اعتماد حزمة الإجراءات رسميا غدا الأربعاء.

ودعت المفوضية مرارا الدول الثلاث إلى الإمتثال للقرار الصادر في ايلول / سبتمبر 2015 من قبل غالبية الدول الأعضاء الممثلة فى المجلس الأوروبي بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء من ايطاليا واليونان.

ولم تستقبل المجر وبولندا أي طالب لجوء، بينما قبلت التشيك 12 شخصا من اليونان.

وقال ديمتريس افراموبولوس/ مفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة “عندما يتعلق الأمر بإعادة التوطين، اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما: تنفيذ قرارات المجلس حول إعادة التوطين هو التزام قانوني وليس خيارا”.

وذكرت المفوضية في تقريرها الشهري أنه جرى إعادة توطين 20869 شخصا من ايطاليا واليونان منذ بداية البرنامج، بما فى ذلك أكثر من الفى لاجىء في الشهر الماضي. (DPA)

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