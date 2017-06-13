الحكم على المعارض الروسي نافالني بالسجن لمدة 30 يوماً

أصدر القضاء الروسي، حكماً بالسجن لمدة 30 يوماً بحق المعارض الأول للكرملين، أليكسي نافالني، والذي أعتقل الإثنين مع أكثر من 1500 من أنصاره خلال تظاهرات دعا إليها في مختلف أنحاء البلاد، للاحتجاج على فساد الحكومة.

وقالت المتحدث باسم المعارض، كيرا لارميش في تغريدة على تويتر: “العقوبة: 30 يوماً”، بعدما دانت المحكمة أليكسي نافالني (41 عاماً) بسبب تنظيمه التظاهرات ورفضه الانصياع لأوامر قوات الأمن.

ومن جهتها أعلنت منظمة “أنفو” غير الحكومية، أن “أكثر من 1500 من أنصار نافالني، أعتقلوا الإثنين خلال التظاهرات التي شهدتها مدن روسية عديدة ولا سيما العاصمة موسكو، حيث أحصت المنظمة اعتقال 823 شخصاً، تليها بطرسبورغ 600 شخص.(AFP)

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