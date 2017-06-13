السعودية تحجب قنوات ” بي إن سبورتس ” على الإنترنت

ضمن إجراءات المقاطعة من #المملكة_العربية_السعودية لـ #قطر بسبب دعمها للإرهاب، حجبت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة، موقع قناة “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية.

وعند محاولة فتح الموقع في السعودية تظهر للمستخدم عبارة “عفوا .. الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام.”

يذكر أن موقع “بي إن سبورتس” يوفر بثا مباشرة للقنوات الرياضية على الإنترنت للمشتركين، ولكن مع هذا الحجب فإن القنوات لن تتوفر بعد الآن عبر في السعودية عبر الويب.

وفي وقت سابق حجبت شركتا “اتصالات” و”دو”، في الإمارات قنوات “بي إن سبورتس” بالكامل من قائمة خدماتهما ضمن إجراءات المقاطعة، بحسب قناة سكاي نيوز، تبع ذلك استقالة المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي من القناة، وكذلك اللاعب السعودي السابق نواف التمياط وهو محلل في القناة.

وسبق أن استقال نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام (ميدو) من العمل كمحلل مع الشبكة.

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