السعودية : مشاجرة داخل مطعم في جدة تنتهي بقتل مواطن عشريني

أطاحت الأجهزة الأمنية بشخصين من جنسية يمنية طعن أحدهما مواطنًا عشرينيًا في حي الجامعة بـ #جدة .

بدأت الواقعة بخلاف بين المواطن وعامل يمني داخل أحد المطاعم بحي الجامعة استخدم على إثره العامل سكينًا وسدد طعنة قاتلة نحو صدر المواطن، وفق ما ذكرت صحيفة سبق، وتم نقله لاحقًا إلى أحد المستشفيات إلا أنه توفي.

وانتقلت دوريات الأمن بمحافظة جدة إلى موقع المضاربة وألقت القبض على أطراف القضية وتحفظت على أداة الجريمة (السكين) كما ألقت القبض على جميع المشاركين في المضاربة الجماعية، وما زالت التحقيقات جارية في القضية.

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