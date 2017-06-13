السيسي : مصر ستكون ضمن أفضل 30 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030‎

قال الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي، إلى أن “حكومة مصر تبذل جهودا وفق “الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بحيث تضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصادا في العالم بحلول عام 2030”.

وأشار إلى أن “استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية، وتعظيم الإمكانيات، والتغلب على المعوقات على أساس علمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر”، لافتاً إلى أن “مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على محاور رئيسية في مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية”.

وشدد على أن “مصر تحرص على طرح رؤى وطموحات الدول النامية، ودفع عملية التنمية في القارة الإفريقية”.

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