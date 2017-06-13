السيسي : مصر ستكون ضمن أفضل 30 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030‎

قال الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي، إلى أن “حكومة مصر تبذل جهودا وفق “الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بحيث تضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصادا في العالم بحلول عام 2030”.
وأشار إلى أن “استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية، وتعظيم الإمكانيات، والتغلب على المعوقات على أساس علمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر”، لافتاً إلى أن “مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على محاور رئيسية في مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية”.
وشدد على أن “مصر تحرص على طرح رؤى وطموحات الدول النامية، ودفع عملية التنمية في القارة الإفريقية”.
عكس السير
قيم الخبر
هذه هي شعوب العرب و هؤلاء هم اسيادهم، ما الغرابة؟
أكيد اذا انت موجود من طي طَي اصبروا سنتين وبعدين حد قال لكم أنتم فقرا ء اوي ومش قادر مو مش عايز التسجيلات موجودة هلق عمتستنى الرز رجعت طول هالاشكال تحكم البلاد العربية ماحتشوفا الخير
علي ال…. هالكائن ما عندو خطة لبكرا .. فكيف لبعد اكتر من عشر سنين..
طيب اذا لوقتها وفيت الديون بدي اضربلك سلام ..
طيب اوروبا ٥٠ دولة ..
شيل نصهن اخي نحنا قبلانين..
بيبقى ٢٥ دولة..
واليابان وامريكا وكندا وكوريا الجنوبية والصين واستراليا ونيوزيلاندا
ما رح نقول دول الخليج وتركيا والبرازيل وجنوب افريقيا
طيب هاي ٣٠ دولة ..
محل مين بدها تكون مصر يا عبقرينو !!!
2030 ابقى قابلني لآن بوقتها سيكون حمار جحا قد تعلم القراءة . وعود السيسي الفارغة .