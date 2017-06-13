بالفيديو .. سيارة ” باتمان ” بلوحات سعودية في شوارع دبي

شوهدت في شوارع #دبي سيارة #باتمان، والتي حظيت بشهرة واسعة بسبب شكلها الفريد وقدراتها الخارقة في سلسلة الأفلام التي لاقت رواجاً في جميع أنحاء العالم.

وتم تصوير السيارة الأسطورية التي تحمل لوحات #السعودية من الصحراء في شوارع دبي، بدءاً من شارع الشيخ زايد، وصولاً إلى مارينا، وفق ما اوردت شبكة سنيار، وتوقفت السيارة لبعض الوقت لالتقاط صور نموذجية من الداخل والخارج، بحسب موقع تايم أوت دبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها سيارة باتمان (الرجل الوطواط) في المدينة، فقبل نحو عامين ظهرت نسخة طبق الأصل من السيارة، وعرضت السيارة التي تصل سرعتها إلى 250 كم/سا، وقادرة على الانطلاق من الصفر إلى 100/سا في أقل من 6 ثواني للبيع بسعر 3.7 مليون درهم.

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