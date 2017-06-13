بالفيديو .. مغامر ينقذ قارباً شراعياً انقلب في المياه بطريقة مدهشة

أظهر تسجيل مصور مثير، لحظة قيام مغامر على متن جهاز الطيران الشخصي النفاث “هايدروبورد” برفع قارب شراعي انقلب في المياه بعد فقدان طاقمه السيطرة عليه.

وظهر المنقذ وهو يغطس في المياه ويمسك بشراع القارب الضخم، وينطلق به إلى الأعلى بكل شجاعة، بعد أن طلب طاقم القارب المساعدة منه.

وبعد أن قام بمهمته بنجاح باهر، هتف المنقذ ابتهاجاً وبدأ بتأدية حركات بهلوانية مدهشة في الهواء وسط هتاف الحاضرين في المكان وضحك مصور الفيديو، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وتم تصوير الفيديو المدهش في مركز ميشن باي الرياضي بمدينة سان دييغو.

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