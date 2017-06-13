بايرن ميونيخ يرفع عرضه إلى 350 ألف باوند أسبوعياً لضم سانشيز

كشفت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية أن نادي #بايرن_ميونيخ الألماني جدد عرضه لضم المهاجم التشيلي #أليكسيس_سانشيز جناح نادي #أرسنال الإنكليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن “العملاق البافاري” قدم عرضًا مغريًا لسانشيز من خلاله منحه راتبًا أسبوعيًا قدره 350 ألف جنيه إسترليني يجعل منه صاحب أعلى راتب بين لاعبي مسابقة “البوندسليغا”، إذ سيتقاضى راتبًا يفوق ما يحصل عليه حالياً من الخزينة اللندنية والمقدر بنحو 200 ألف باوند إسترليني.

ويسعى البايرن إلى استغلال وضعية سانشيز في النادي اللندني، بعدما وصلت مفاوضات التجديد والتمديد معه إلى طريق مسدود، بسبب رفض الجناح التشيلي للعرض المالي المقدم من قبل “الغينرز”، والذي لم يتجاوز 270 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في وقت طلب هو ما لا يقل عن 300 ألف باوند.

ويتطلع بايرن ميونيخ الى تعزيز خطه الأمامي وتنويع خياراته الهجومية، بعدما وقف مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي الموسم المنصرم على حاجة الفريق لمهاجم من الطراز الرفيع خاصة بعد الأداء المتذبذب للمهاجم الألماني توماس مولر .

وتعليقًا عن التقارير التي تحدثت عن احتمال تغييره للأجواء، فقد أكد سانشيز انه يركز في الوقت الحالي على المشاركة مع منتخب بلاده الذي يستعد حالياً لخوض غمار بطولة كأس القارات في روسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف، مضيفًا بأنه يتابع مستجدات مستقبله مع وكيل أعماله الذي يتولى المهمة لأنه يعرف جيداً ما يريده، ليضمن له افضل عقد ممكن على الصعيدين الفني والمالي .

وينتهي عقد سانشيز مع نادي أرسنال في شهر يونيو من عام 2018 ، حيث تتيح له لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” التفاوض حول مستقبله دون العودة لفريقه الحالي قبل ستة أشهر من انقضاء عقده، وتحديداً في شهر يناير المقبل، حيث سيتمكن الدولي التشيلي من مغادرة صفوف أرسنال في صفقة انتقال حر (مجاناً) لذلك يرغب مسؤولو النادي اللندني في الفصل في مصير اللاعب خلال الصيف الحالي سواء بتمديد عقده أو وضعه على قائمة الانتقال للاستفادة مادياً من تحويله.

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