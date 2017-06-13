بعد أن نفت قصف المدينة من قبل الطائرات و قالت إن أهلها ليسوا أهلها .. رغدة تفي بنذرها و تقص شعرها بحلب ( صور+ فيديو )

قالت مصادر إعلامية موالية إن الممثلة “رغدة” وفت بنذرها وقامت بقص شعرها ورميه في ساحة سعد الله الجابري بحلب، احتفالاً منها بسيطرة الميليشيات النظامية على المدينة.

وتناقلت صفحات وشبكات إخبارية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صوراً لرغدة في الساحة، وهي تحمل مقصاً، مشيرة إلى أنها قصت قليلاً من شعرها، وقامت برميه في الساحة.

وكانت رغدة، المعروفة بمواقفها الموالية والتشبيحية لبشار الأسد وجيشه، نذرت خلال لقاء لها على قناة “سي بي سي” المصرية (30/4/2016)، بقص شعرها ورميه في ساحة سعد الله الجابري بعد “الانتصار في حلب، وخروج آخر إرهابي وآخر تكفيري وآخر إخونجي وسلفي ممول”.

وقالت رغدة، في وحادة من أشهر أكاذيب مشاهير الموالين المفضوحة، إن طائرات النظام لم تقم بقصف حلب، مشيرة الى أن الموجودين في هذه المدينة ليسوا من أهلها.

كما زعمت رغدة أن نظامها يحارب نيابة عن الأمة العربية كلها، وأنه “لولا صمود الجيش العربي السوري لكانت كل الفصائل المسلحة على الأرض السورية في سيناء حالياً”.

رغدة تتحدث عن قص شعرها

رغدة تدافع عن جرائم بشار الأسد

رغدة تنفي قصف طائرات بشار لحلب

رغدة تزور ميليشيات النظام في مطار كويريس

عكس السير