بلغاريا : أوروبا لن تصمد أمام ملايين اللاجئين دون الاتفاق مع تركيا

قال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، الثلاثاء، إن بلاده تريد استمرار الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين، وأن أوروبا لن تصمد أمام ملايين اللاجئين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوريسوف، مع نظيره التركي بن علي يلدريم، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى أنقرة.

وأضاف بوريسوف أنه “لولا احتواء تركيا موجة اللجوء قبل بضع سنوات، لكانت تلك الموجة قد وصلت إلى أوروبا”.

وشدد على أن بلاده تريد استمرار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لأنه لا وجود لحدود تستطيع الوقوف في وجه 3 أو 4 ملايين لاجئ.

وحث نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي على تطبيع العلاقات مع تركيا، سيما أن اقتصاد كل من تركيا والاتحاد الأوروبي يمتلكان روابط وثيقة. (ANADOLU)

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