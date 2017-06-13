ترامب : ” معاقبة قطر ” عمل إيجابي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن “معاقبة #قطر عمل إيجابي، في إشارة إلى قرارت المقاطعة التي اتخذتها دول عربية وإسلامية ضد الدوحة بسبب دعمها للإرهاب”.

وفي إشارة إلى ضرورة وقف تمويل الإرهاب، قال الرئيس الأمريكي: “ترون ما يجري في قطر”.

وأضاف #ترامب أن “معركة مكافحة تمويل الإرهاب ستنتهي بالنصر”.

وفي وقت سابق، أعرب ترامب في تغريدة على موقع توتير عن دعمه لقرارت مقاطعة قطر بسبب تورطها في تمويل وإيواء إرهابيين.

وكتب على تويتر إنه عندما تحدث إلى قادة المنطة حول ضرورة وقف تمويل الإرهاب، “أشار القادة إلى قطر”.

وزار ترمب السعودية في نهاية مايو(أيار) في أولى رحلاته الخارجية منذ تنصيبه رئيساً في 20 يناير(كانون الثاني)، والتقى هناك قادة الدول العربية والإسلامية في قمة احتضنتها العاصمة السعودية الرياض.(DPA)

عكس السير