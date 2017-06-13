تعادل لـ ” المنتخب السوري ” مع الصين يقلل من حظوظه في التأهل لمونديال 2018 ( فيديو الأهداف )

تعادل “المنتخب السوري” مع الصين 2-2، يوم الثلاثاء، على ستاد هينغ جيبات في مدينة ميلاكا الماليزية، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وسجل محمود المواس (12 من ضربة جزاء) وأحمد الصالح (90+3) هدفي “المنتخب”، في حين أحرز غاو لين (68 من ضربة جواء) ووو زي (75) هدفي الصين.

وتلتقي يوم الثلاثاء أيضاً قطر مع كوريا الجنوبية على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، علماً بأن إيران كانت فازت يوم الاثنين على أوزبكستان 2-0 على ستاد آزادي في طهران.

ويتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 13 نقطة لكوريا الجنوبية و12 لأوزبكستان و9 لسوريا و6 للصين و4 لقطر، حيث ضمنت إيران التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتقام مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 31 آب المقبل، حيث تلتقي سوريا مع قطر، والصين مع أوزبكستان، وكوريا الجنوبية مع إيران.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين يتواجه الفريقين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة رابع تصفيات منطقة كونكاكاف.

عكس السير