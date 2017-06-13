” تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي ” .. ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالأغذية إلى قطر

أصدر العاهل المغربي محمد السادس أوامره بإرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر.

ووفقا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، فإن هذا القرار يأتي تماشيا مع “تعاليم الدين الإسلامي، وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية”.

وذكر البيان أن هذا القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين قطر والدول الأخرى.

وكان المغرب قد أعلن أمس، استعداده للعب دور الوساطة بين الدول الخليجية لتجاوز الأزمة، ودعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى التحلي بمزيد من الحكمة .

وأشارت تقارير إلى أن قطر تستورد 80 في المئة من احتياجاتها الغذائية عبر السعودية والإمارات بشكل خاص، إلا أن مسؤولين قطريين قللوا من هذه النسبة كثيرا وبالتالي من تاثيرات قطع العلاقات مع هذين البلدين عليها.

يشار إلى أن طهران كانت قد أرسلت أربع طائرات شحن محملة بالأغذية إلى قطر، وتخطط لتزويدها بمئة طن من الفواكه والخضروات يوميا. (DPA)

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