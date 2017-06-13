خامنئي يتهم أمريكا برعاية الإرهاب

رد المرشد الإيراني علي خامنئي على اتهام الرئيس الأمريكي لإيران برعاية الإرهاب بالقول أن “الولايات المتحدة هي نفسها إرهابية وراعية للإرهاب وداعمة للكيان الصهيوني الذي يمثل اساس الإرهاب”، معتبرا التحالف ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) بانه كاذب، حيث أن أمريكا تتصدي لمن يحاول القضاء على “داعش”.

جاء ذلك في تصريح لخامنئي خلال استقباله مساء الاثنين رؤساء السلطات الثلاث وكبار مسؤولي ومدراء البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن مواقفها الأساسيّة، مضيفا “نحن لا نكفّ عن مناهضة الظّلم والدّفاع عن فلسطين”.

وشدد خامنئي على أن تعزيز القدرات العسكرية والأمنية أمرً في غاية الأهمية.

ووصف خامنئي تصرفات أمريكا بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية بـ”الوقحة” داعيا المسؤولين إلى مواجهة هذا العداء بتكريس الجهود والتعاون في البلاد.

وإعتبر الإتهامات الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بأنها تدعم الإرهاب، والإتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان بأنها جاءت في إطار الطرق التي ينتهجها المستكبرون لتأمين مصالحهم.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أتهم خلال جولته في الشرق الاوسط في الشهر الماضي إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، وجدد انتقاده للاتفاق بشأن البرنامج النووي لإيران الذي وقعته إدارة سلفه باراك أوباما.

وكان ترامب قد وصف، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، الاتفاق النووي بالكارثي، وتعهد بإلغائه.

وردا على ذلك، هدد خامنئي بحرق الاتفاق وتمزيقه في حال تم الغاءه. (DPA)

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