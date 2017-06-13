دراسة تحذر من غسل لوح تقطيع الخضروات بسائل الجلي

تستخدم ألواح التقطيع لتحضير مكونات وجبات الطعام في المطبخ، وحاولت العديد من الدراسات إلقاء الضوء على أهمية نظافة هذه الألواح، كونها تحمل كمية كبيرة من #الجراثيم و #البكتيريا المسببة للأمراض.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن نسبة التلوث في ألواح التقطيع، تصل إلى نحو 200% بالمقارنة مع المراحيض، مما يعني أن احتمال انتقال العدوى بالأمراض الخطيرة في حال لم يتم تنظيفها بالشكل المناسب مرتفع للغاية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وعادة ما تلجأ معظم ربات المنازل، إلى استخدام سائل الجلي ومعاجين التنظيف التقليدية، لإزالة الاوساخ عن ألواح تقطيع الخضروات والفواكه واللحوم، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ولكن الخبراء يؤكدون أن هذا خطأ كبير يقع فيه الكثيرون، حيث أن سائل الجلي التقليدي، غير قادر على قتل الجراثيم والبكتيريا بشكل فعال.

وينصح الخبراء باستخدام مادة أقوى بكثير من سائل الجلي، وذلك للحفاظ على صحة الأسرة، وتجنب العدوى بالبكتيريا والجراثيم الخطيرة، حيث يفضل استخدام سائل مبيض لنقع ألواح التقطيع بعد كل استعمال، فهو قادر على قتل نسبة كبيرة من الميكروبات بأنواعها.

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