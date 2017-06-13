رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة : خلاف قطر لايؤثر على العمليات العسكرية

اعتبر مسؤول عسكري أمريكي أن الخلاف بين قطر، ودول عربية أخرى، لا يؤثر على العمليات العسكرية الأمريكية.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم الثلاثاء الجنرال جوزيف دانفورد أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “نتابع الوضع عن كثب لكننا نحصل على تعاون جيد من جميع الأطراف للتأكد من أن بمقدورنا مواصلة التنقل بحرية من وإلى قطر”.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قالت الأسبوع الماضي عقب فرض السعودية وحلفائها مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر إن العمليات العسكرية الأمريكية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” ( داعش) لم تتأثر لكن ذلك “يعرقل” قدرتها على التخطيط للعمليات على الأمد الطويل. (REUTERS)

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