رانييري يقترب من نانت الفرنسي

اقترب المدرب الإيطالي #كلاوديو_رانييري من الإشراف على #نانت الفرنسي، بعد أن أعلن مصدر في النادي، توصل الطرفين إلى اتفاق بهذا الشأن لمدة عامين.

وتنص القواعد الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على أن المدربين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً لا يجب أن ينضموا إلى الأندية الفرنسية.

وطلب نانت من الرابطة الموافقة على ذلك، لأن رانييري في الخامسة والستين من العمر، وينتظر ردها قبل إنهاء الصفقة.

ولجأ نادي لنس إلى المفوضية الأوروبية للتعاقد مع المدرب غي رو في 2007 لسبب مشابه، لكن نانت لا يرغب بالذهاب بعيداً، وسيمتثل لقرار الرابطة.

وإقيل رانييري من تدريب ليستر سيتي الإنكليزي في فبراير (شباط) الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق، وذلك بعد تسعة أشهر من قيادته لإحراز الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت سيرجيو كونسيساو ترك منصبه في نانت للإشراف على بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي، بعد أن قاد الفريق إلى المركز السابع في الدوري الفرنسي. ( AFP )

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