روبرتو كارلوس ينفي مزاعم تناوله المنشطات

نفى اللاعب الدولي البرازيلي السابق #روبرتو_كارلوس، مزاعم تناوله منشطات محظورة خلال مساره الاحترافي، وتعهد برفع دعوى قضائية ضد محطة تلفزيون ألمانية كانت وراء تلك “الأكاذيب”.

وبثت شبكة” إيه.آر.دي “التلفزيونية الألمانية شريط وثائقي، وقالت إن اسم روبيرتو كالروس قد ورد ضمن ملف قدمته الوكالة البرازيلية لمكافحة المنشطات إلى مكتب الادعاء العام في ساو باولو عام 2015.

ووصف النجم البرازيلي السابق هذه الادعاءات بأنها “غامضة جدا”، بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف، وقال إن فريق الدفاع عنه سيتخذ إجراءات قانونية للرد على هذا الأمر.

وأضاف الظهير الأيسر الأسطوري لنادي ريال مدريد الإسباني في بيان له: “أرفض بشدة الاتهامات غير المسؤولة التي ذكرتها شبكة إيه.آر.دي الألمانية وأؤكد مجددا أني لم أستخدم أي مواد تمنحني أفضلية على الآخرين”.

وتابع روبيرتو كارلوس: “قاتلت على مدار مشواري بشكل منصف وقبل ذلك كله بالأمانة. المزاعم الكاذبة ضدي تتعارض تماما مع طريقة تفكيري”.

وواصل: “على مدار مسيرتي لأكثر من 20 عاما لم أسقط في أي اختبار لأي مادة تحسن من أدائي”.

ولم يرد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على طلبات للتعليق على الأمر”.

روبرتو كارلوس، البالغ من العمر 44 عاماً، يشغل حالياً منصبا إداريا في نادي ريال مدريد، وقد فاز بلقب الدوري الإسباني أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كما توج بكأس العالم رفقة منتخب بلاده عام 2002.

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