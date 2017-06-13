رويترز : “داعش ” دعا أتباعه إلى شن هجمات في أميركا و أوروبا و استراليا

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء أن “تنظيم “داعش” الارهابي دعا أتباعه إلى شن هجمات فيالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واستراليا وهنأ مقاتليه على هجمات إيران ودعاهم إلى المزيد”.

يذكر أنه وقع هجومين يوم الاربعاء الماضي استهدفا بشكل متزامن مقر البرلمان الإيراني في #طهران ومرقد الإمام الخميني قرب العاصمة.

وبدأ الهجومان بإطلاق نار عشوائي ، ومن ثم فجّر انتحاريان نفسيهما في مقر البرلمان وفي المرقد على حد سواء.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن جماعات إرهابية كانت وراء الهجومين، وكشفت عن تحييد مجموعة أخرى قبل تنفيذها هجوما ثالثا. وأعلنتنظيم داعش، في بيان نشرته وكالة “أعماق”، مسؤوليته عن العمليات الارهابية التي شهدتها طهران.

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