سباليتي يضع 4 لاعبين على رأس أولوياته في الميركاتو

بدأ الإيطالي #لوتشيانو_سباليتي، المدرب الجديد لنادي #إنتر_ميلان، عملية تجديد الفريق تحسباً للموسم القادم (2017-2018) حيث يسعى “النيراتزوري” للعودة إلى الواجهتين المحلية والأوروبية، حيث من المتوقع أن تمنح الإدارة للمدرب 110 مليون يورو، للتصرف بها بحرية في “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية أنّ سباليتي اجتمع بإدارة انتر ميلان، وأبلغ المسؤولين برغبته في التخلي عن عدة لاعبين، أبرزهم متوسط الميدان الأرجنتيني إيفر بانيغا، ومتوسط الميدان الدفاعي التشيلي غاري ميديل.

وفيما يخص الإستقدامات، ذكرت شبكة “سكاي إيطاليا” أن سباليتي طلب من إدارة إنتر ميلان، التعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وهم: الألماني أنتونيو روديغر من روما الإيطالي، والمدافع دافينسون سانشيز من أياكس أمستردام الهولندي، والألماني جوليان براندت من باير ليفركوزن الألماني، والفرنسي لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” إلى أن مسؤولي الأنتر رفعوا العرض من 20 مليون يورو إلى 25 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت لضم رودغير، ولكن ذلك لا يزال غير كافٍ للحصول على موافقة نادي روما.

وأوضحت ذات الصحيفة الرياضية أن إدارة روما حددت 40 مليون يورو سعراً للتخلي عن اللاعب الألماني الذي انضم من شتوتغارت الألماني مقابل 13 مليون يورو ولا يزال عقده سارياً حتى عام 2020.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه في حال استمرار الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يتجه النيراتزوري إلى اللاعب البرازيلي تياغو سيلفا، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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