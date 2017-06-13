عرض ” ضخم ” من برشلونة للنجم ماركو فيراتي

يبدو أن رادارات مسؤولي #برشلونة مسلطة بقوة على النجم الإيطالي #ماركو_فيراتي، أحد نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد معه وتعزيز صفوف النادي خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “سبورتس” إن إدارة برشلونة أبدت استعدادها لتقديم عرض “ضخم” للفريق الباريسي من أجل الاستفادة من خدمات فيراتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت قناة سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” أن مسؤولي البارسا أبلغوا نظراءهم في باريس سان جيرمان أنهم مستعدون لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم اللاعب هذا الصيف.

وتابعت أنه في حال وافقت إدارة الفريق الفرنسي على العرض، فإن الأجر السنوي للاعب سيبلغ 10 ملايين يورو بدون مكافآت، وهو ما يعني أربعة أضعاف ما يكسبه اللاعب حاليا في باريس.

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