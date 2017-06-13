فرنسا تبدأ تحقيقاً قضائياً في أنشطة شركة ” لافارج ” في سوريا

قال مصدر قضائي يوم الثلاثاء إن فرنسا بدأت تحقيقا قضائيا بشأن الأنشطة السورية لمجموعة لافارج هوسيم المتخصصة في الأسمنت والبناء في قضية تتعلق باتهامات “بتمويل كيان إرهابي” وتعريض أرواح للخطر.

وقال المصدر إن قاضيا واحدا معنيا بشؤون مكافحة الإرهاب وقاضيين معنيين بالشؤون المالية يتولون الأمر.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن لافارج هولسيم ليس لديها تعليق فوري على الموضوع.

وفي نيسان قالت لافارج هولسيم إن رئيسها التنفيذي إريك أولسن سيغادر منصبه بعد أن أقرت الشركة بدفع أموال إلى جماعات مسلحة كي يستمر عمل مصنعها في سوريا.

وخلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن الشركة قدمت مدفوعات للحماية إلى وسطاء لإبقاء مصنعها في جلابيا بشمال سوريا مفتوحا بما لا يتماشى مع سياساتها. (REUTERS)

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