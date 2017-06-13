فلسطين : امرأة ” إسرائيلية ” تتعرى أمام ” حائط المبكى ” !

اعلنت الشرطة “الاسرائيلية” انها اوقفت امراة، بعد أن تعرّت تمامًا أمام حائط المبكى، اقدس مكان لليهود، في المدينة القديمة للقدس.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد: “ان المرأة الاسرائيلية في الثانية والثلاثين من العمر، وقامت بخلع ثيابها في المنطقة المخصصة للنساء من هذا المكان المقدس”.، موضحاً أنّ “عناصر الشرطة الموجودين في المكان، سارعوا إلى تغطية جسدها “لتجنب وقوع حادث اخطر مع المصلين اليهود الذين كانوا في المكان”.

واضاف: “حسب علمي، انها المرة الاولى التي تقوم فيها امرأة بخلع ثيابها امام حائط المبكى”.، مشيراً إلى انها ستُعرض على طبيب نفسي لمعرفة اسباب قيامها بهذا العمل.

وحائط المبكى لدى اليهود المعروف باسم حائط البراق لدى المسلمين، يقع في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. ( AFP )

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