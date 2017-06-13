قطر تستعين بمشاهير كرة القدم للخروج من أزمتها ( فيديو )

استغلت #قطر تواجد #تشافي_هيرنانديز قائد #برشلونة و منتخب إسبانيا السابق ولاعب السد الحالي، ليظهر متوسط الميدان الشهير في مقطع مصور يطالب بإنهاء مقاطعة الدول الخليجية والعربية لقطر، وهو ما طالب به التوأم الهولندي فرانك ورونالد دي بور وإيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق.

وظهر تشافي في مقطع مصور قال فيه، وفق ما اوردت قناة العربية : “أود أن أدعو لإنهاء الأزمات في العالم العربي خلال شهر رمضان، وأتمنى الوصول إلى حل ليستطيع الناس العيش بسلام”. مطالباً في حديثه برفع “الحصار” عن قطر.

ولم يكن تشافي الوحيد، بل إن رونالد دي بور لاعب أياكس وبرشلونة السابق، والذي احترف في صفوف الريان والشمال القطريين، انضم إلى المطالبين بإنهاء أزمة قطر قائلاً عبر حسابه الشخصي: “لا تجعلوا السياسة تؤثر على حياة الناس وتفرقهم، ولا تمنعهم من احتياجاتهم الأساسية.. ارفعوا الحصار عن قطر”.

وكتب إيكر كاسياس حارس بورتو الحالي عبر صفحته الشخصية في “تويتر”: “يجب أن يكون الأطفال فوق أي صراع سياسي، لا تحاصروا قطر”.

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