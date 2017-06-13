كريستيانو رونالدو ثالث أفضل هدافي المنتخبات الأوروبية عبر التاريخ

عزز المهاجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو فرصته في اللحاق بصدارة ترتيب الهدافين على صعيد المنتخبات الوطنية الأوروبية بفضل “الثنائية” التي وقعها في مرمى المنتخب الليتواني ضمن الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 73 هدفاً سجلها خلال 139 مباراة، ليتجاوز بذلك المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه هداف “المانشافت” الذي احرز 71 هدفاً.

هذا وقلص رونالدو الفارق الذي يفصله عن قائمة الصدارة التي يحتلها حالياً فيران بوشكاش أفضل هداف في تاريخ المنتخب المجري برصيد 84 هدفاً، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، بينما يحتل الوصافة مواطنه ساندور كوتشيس الذي سجل خلال مسيرته التهديفية 75 هدفاً.

ويحتاج رونالدو إلى تسجيل 12 هدفًا ليتربع على صدارة هدافي المنتخبات الأوروبية، إذ لديه فرص كبيرة قبل اعلانه اعتزال اللعب، حيث أمامه ثلاث مباريات على الأقل في كأس القارات المقرر إقامتها بروسيا الشهر الجاري، ثم المباريات المتبقية ضمن تصفيات كأس العالم، فضلاً عن نهائيات مونديال روسيا 2018 .

وبصم رونالدو على مردود تهديفي كبير خلال النصف الثاني من الموسم المنقضي (2016-2017) سواء مع ناديه ريال مدريد أو مع منتخب بلاده، وهو ما ترجمه بالتوقيع على 18 هدفاً خلال المباريات الـ 11 الأخيرة التي لعبها حتى الآن .

وكان موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد أكد ان ريال مدريد نجح في إنهاء الموسم محققًا ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا نتيجة المردود الذي قدمه رونالدو، بينما عزز المنتخب البرتغالي حظوظه في بلوغ نهائيات كأس العالم الصيف القادم بروسيا بفضل “الدون “.

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