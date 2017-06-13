كيف تتغلب على تقلب المزاج في شهر رمضان ؟

يعاني كثيرون خلال فترة #الصيام من تقلب في المزاج و التوتر، ويمكن التغلب على هذه الحالات من خلال الإكثار من تناول بعض الأطعمة، وفق ما اوردت قناة العربية :
*يعالج البابونج الإجهاد والتوتر وفعّال ضد القلق.
*يحافظ الفيتامين “ب” في التمر على سلامة الجهاز العصبي ويقي توتر الأعصاب.
*أما البوتاسيوم في الموز فيعمل على خفض التوتر والإجهاد.
*تعد الفاصوليا الحمراء غنية بالبروتين والبوتاسيوم، وتساعد في تخفيف الاضطرابات النفسية.
*السبانخ غنية بحامض الفوليك الذي يعزز الشعور بالسعادة.
*يحتوي الشمندر على اليوريدين والفولات والمغنيسيوم التي تحارب الاكتئاب.
*أخيرا البطاطا الحلوة التي تحتوي على فيتامين “ب 6” الذي يساهم في تحسين الصحة العقلية.
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