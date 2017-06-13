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كيف تتغلب على تقلب المزاج في شهر رمضان ؟

‏1 دقيقة مضت تكنولوجيا و علوم اضف تعليق

يعاني كثيرون خلال فترة #الصيام من تقلب في المزاج و التوتر، ويمكن التغلب على هذه الحالات من خلال الإكثار من تناول بعض الأطعمة، وفق ما اوردت قناة العربية :

*يعالج البابونج الإجهاد والتوتر وفعّال ضد القلق.

*يحافظ الفيتامين “ب” في التمر على سلامة الجهاز العصبي ويقي توتر الأعصاب.

*أما البوتاسيوم في الموز فيعمل على خفض التوتر والإجهاد.

*تعد الفاصوليا الحمراء غنية بالبروتين والبوتاسيوم، وتساعد في تخفيف الاضطرابات النفسية.

*السبانخ غنية بحامض الفوليك الذي يعزز الشعور بالسعادة.

*يحتوي الشمندر على اليوريدين والفولات والمغنيسيوم التي تحارب الاكتئاب.

*أخيرا البطاطا الحلوة التي تحتوي على فيتامين “ب 6” الذي يساهم في تحسين الصحة العقلية.

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