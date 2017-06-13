وزير الدفاع الأمريكي : كوريا الشمالية تشكل ” أخطر تهديد ” للسلام

حذر وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس الإثنين، من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على السلم الدولي، مصنفاً برنامج التسلح لنظام بيونغ يانغ بـ “الخطر الفعلي والداهم”.

وأكد ماتيس في تصريح خطي قبل جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي، أن “كوريا الشمالية تشكل التهديد الاخطر والاكثر الحاحاً للسلم والامن”.

وشدد وزير الدفاع، على أن “برنامج التسلح النووي للنظام يشكل تهديداً فعلياً وداهماً للجميع، والاعمال الاستفزازية التي يقوم بها النظام (الكوري الشمالي)، وغير المشروعة بنظر القانون الدولي، لم تتراجع وتيرتها بالرغم من عقوبات وانتقادات الامم المتحدة “.

ومنذ بداية العام 2016، أجرت بيونغ يانغ اختبارين نوويين وعشرات عمليات إطلاق الصواريخ، في إطار سعيها لصنع صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على حمل رأس نووية إلى الاراضي الامريكية، وهو ما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “لن يحدث”.

وفي هذا السياق حذر كل من ماتيس ورئيس أركان القوات الامريكية الجنرال جو دانفورد، من التداعيات الكارثية على شبه الجزيرة الكورية لأي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية.

وأكد ماتيس “ستكون حرباً لم نشهد مثيلاً لها منذ 1953″، في إشارة الى الحرب الكورية التي انتهت في 1953. وأضاف “ستكون حرباً جداً جداً خطيرة”. (AFP)

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