وزير سياحة بشار الأسد يتجول في مطاعم دمشق لمكافحة ظاهرة ” تسالي رمضان ” غير المطلوبة !

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن العادة خلال شهر الصيام في الكثير من المطاعم السورية، درجت بأن يتم تقديم ما يعرف بـ”تسالي رمضان” على طاولة الزبائن حتى بدون طلبها من قبل الزبون نفسه، وهو الأمر الذي أدى إلى وصول العديد من الشكاوى إلى الجهات المعنية.

وأضافت الوكالة: “لهذا الغرض نزل وزير السياحة السوري بشر يازجي في جولة ميدانية على بعض مطاعم دمشق وريفها بمختلف فئاتها بين نجمتين وأربع نجمات لتفقد الوضع على الأرض”.

وأشار يازجي في تصريح لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إلى أن هذه الجولة جاءت على خلفية شكاوى مواطنين من الخدمات التي تقدم في بعض منشآت الطعام من دون طلب كـ”تسالي رمضان”، إلى جانب التأكد من جودة الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية خلال شهر رمضان.

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