وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مقطعاً مصوراً يظهر إحدى استهدافات الجيش الإسرائيلي لمواقع جيش بشار الأسد في سوريا ( فيديو )

كشف موقع “واللا” العبري، المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، عن تسجيل فيديو، قال إنه يظهر لحظة استهداف مبنى مكون من عدة طوابق للجيش السوري النظامي بالقرب من المنطقة الحدودية.

وقال أمير بوهبوت، كاتب المقالة في الموقع المذكور، بحسب ما نقلت عنه “روسيا اليوم”، إن عملية القصف جرت في الثامن من شباط الماضي “ردا على قصف مدفعي من جانب الجيش السوري استهدف إسرائيل”.

وذكر في مقالته أن هذه العملية التي نفذتها وحدة “هيئة التحكم” التابعة لاستخبارات الجيش الإسرائيلي، ليست الأولى، بل هي إحدى العمليات التي تنفذها الهيئة المسؤولة عن جميع الهجمات داخل الأراضي السورية.

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