ألمانيا : الداخلية تعتزم إصدار قانون يسمح بالتجسس على الرسائل الخاصة و رفع بصمات الأطفال

قالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الأربعاء إن ألمانيا تعتزم استصدار قانون جديد يمنح السلطات حق الاطلاع على الرسائل الخاصة ورفع بصمات الأطفال بدءا من سن ست سنوات.

جاء ذلك في أعقاب آخر اجتماع للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في سبتمبر أيلول.

وقال وزراء من الحكومة المركزية والولايات الاتحادية إن خدمات الرسائل المشفرة مثل واتساب وسيجنال تتيحان للمتشددين والمجرمين تفادي المراقبة.

وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره للصحفيين في بلدة دريسدن الشرقية “لا يمكننا السماح بأن تكون هناك مناطق خارج نطاق القانون”.

ومن بين الخيارات التي تدرسها ألمانيا هي مراقبة الاتصالات من المنبع حيث تقوم السلطات بتركيب برنامج في الهواتف يسمح بكشف الرسائل قبل تشفيرها وهو أمر غير مشروع الآن.

كما تعتزم السلطات تقليص الحد الأدنى لرفع بصمات القصر من 14 سنة إلى ست سنوات لطالبي اللجوء. (REUTERS)

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