الجبير : مقاطعة قطر ليست حصاراً .. مارسنا حقنا السيادي

أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يوم الثلاثاء، عن أمله في أن تسود الحكمة والمنطق السياسة القطرية، فتتجاوب الدوحة مع دول الجوار، قائلا “نأمل أن تتجاوب قطر مع مطالبنا كي نتجاوز هذه الأزمة”.

وأوضح الجبير، الثلاثاء،خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي أن مقاطعة قطر ليست حصارا، مضيفا أن بلاده مارست حقها السيادي حين اتخذت إجراءات ضد الدوحة.

وأضاف الوزير السعودي أن موانئ قطر ومطاراتها ما تزال مفتوحة، لكن السعودية منعت الشركات القطرية أن تعبر أجواءها كما منعت سفن الدوحة من دخول مياهها، وهو أمر سيادي تتخذه الدول.

وأضاف الجبير، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الحل بيد قطر، ذلك أن الانفراج يتوقف على مدى استجابتها لمطالب وقف دعم التطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن هناك مراجعة أميركية للأسماء التي وردت في القائمة الإرهابية التي صدرت من الدول الأربع لتصنيفها إرهابية.

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