السفيرة الاميركية في قطر تغادر منصبها : سأفتقد هذا البلد الجميل

أعلنت #السفيرة_الاميركية_في_قطر #دانا_شيل_سميث أنها ستغادر منصبها في الدوحة، في خضم أسوأ أزمة ديبلوماسية تعصف بحلفاء الولايات المتحدة الخليجيين منذ اعوام.

وكتبت على “تويتر”: “هذا الشهر، أنهي 3 سنوات سفيرة للولايات المتحدة الى قطر. كان ذلك أكبر شرف في حياتي، وسأفتقد هذا البلد الجميل”. ولم تذكر أسباب تنحيها، ولا اذا ما كانت ستبقى ضمن السلك الديبلوماسي، أو من سيعين في مكانها.

ويغادر كثيرون من السفراء الاميركيين مناصبهم بعد نحو 3 سنوات.

وتأتي مغادرة شيل سميث وسط إشارات مختلطة من واشنطن حول الازمة الخليجية، حين قطعت المملكة العربية السعودية والعديد من حلفائها العلاقات بقطر. وتتهم هذه الدول الدوحة بتقديم الدعم الى منظمات متطرفة. وترفض قطر بشدة تلك الاتهامات.

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب دعمه للخطوة السعودية. لكن مسؤولين أميركيين آخرين كانوا أكثر حذرا، ودعوا الى الحوار لانهاء الازمة.

وعينت شيل سميث سفيرة لدى الدولة الخليجية العام 2014، في عهد الرئيس السابق باراك اوباما. الشهر الماضي، عبّرت عن عدم ارتياحها الى الاحداث السياسية في الولايات المتحدة، في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت على “تويتر” بعد ساعات من إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) جيمس كومي، في خطوة مفاجئة: “بات من الصعب في شكل متزايد الاستيقاظ من عبر البحار على أخبار ما يجري في

بلدي، مع إدراكي أن علي أن امضي اليوم في محاولة إيجاد تفسير لديموقراطيتنا ومؤسساتنا”.

تستضيف قطر قاعدة “العديد” الاميركية الجوية التي تضم نحو 10 آلاف جندي اميركي.(AFP)

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