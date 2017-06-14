العراق : كتلة المالكي و نواب مقربون من إيران ينتقدون زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى السعودية

شنت كتلة «القانون» في العراق، بقيادة نوري المالكي، هجوما عنيفا على رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لنيته زيارة المملكة العربية السعودية، داعية إلى «عدم تدخل العراق بالأزمة الخليجية الحالية».

فقد انتقد النائب عن ائتلاف دولة «القانون»، موفق الربيعي، توقيت الزيارة محذرا من «جر العراق إلى فتنة الخليج».

وعد الربيعي، المقرب من إيران ، في تصريح، من أن «توقيت زيارة العبادي إلى السعودية غير موفقة وتضع العراق في خانة معسكر السعودية على حساب دولة قطر»، مدعياً أن «العراق غير مؤهل للعب دور في حل الأزمة الخليجية كون علاقته غير جيدة مع الدول المتصارعة».

وطالب الجهات الرسمية العراقية بـ«رفع دعاوى قضائية على تلك الدول لتعويض العراق جراء ما لحق به من أعمال إرهابية».

وأيضاً، حذر النائب عن «التحالف الوطني»، جاسم محمد جعفر، من انحياز العراق إلى السعودية على حساب دولة قطر « وقال جعفر، في تصريح «لا يمكن للعراق أن يقحم نفسه في الصراع الخليجي»، مشددا على أن «يأخذ العراق دور الحياد في تهدئة الأوضاع».

وانتقد جعفر، موقف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تجاه السعودية عندما قال إنه يسعى لبناء علاقة حميمة مع المملكة»، مشيرا إلى أن «الأزمة الخليجية في طريقها إلى الحل”. (القدس العربي)

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