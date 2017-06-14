النرويج تحظر النقاب في مدارسها بدءاً من الخريف

أعلن وزير التربية النرويجي ثوربيورن روي، أن حكومة بلاده قررت فرض حظر على ارتداء النقاب في المدارس اعتبارًا من الخريف القادم.

وذكر روي، في لقاء مع التلفزيون النرويجي الرسمي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء أقر القانون الذي يحظر ألبسة تغطي كامل الوجه كالنقاب، وأنه سيوضع حيز التنفيذ بعد فصل الصيف.

وادّعى أن الهدف من القانون هو زيادة نجاح الطلاب، معتبرًا أن “تغطية الوجه بالكامل تعيق التواصل بين الطلبة والمدرسين”.

وأشار الوزير النرويجي، إلى أنه لن تفرض أي عقوبة على الذين لن يلتزموا بحظر النقاب. (ANADOLU)

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