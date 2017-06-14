بسبب الضرائب .. كريستيانو رونالدو في مواجهة القضاء الإسباني

قال الادعاء الإسباني في #مدريد، إنه أقام دعوى قضائية ضد البرتغالي #كريستيانو_رونالدو هداف ريال مدريد بسبب مزاعم عن خداع السلطات الإسبانية في 14.7 مليون يورو في الفترة بين 2011 و2014.

وأعلن مكتب الادعاء في بيان أن رونالدو استخدم “هيكلا تجاريا” تأسس في 2010 لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع الحقوق الملكية للصور.

وذكر الادعاء أن الدعوى اعتمدت على تقرير أرسلته سلطات الضرائب الإسبانية إلى مكتب الادعاء، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وكان اسم رونالدو ورد في تقارير “فوتبول ليكس” التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في أوروبا.

لكن المهاجم البرتغالي نفى مرارا قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر أواخر العام الماضي عدة كشوف مالية بقيمة 225 مليون يورو.

وقدم رونالدو عاما استثنائيا حقق خلاله ألقاب دوري أبطال أوروبا (للمرة الثانية على التوالي)، ودوري إسبانيا، وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد، وكأس أمم أوروبا مع البرتغال

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