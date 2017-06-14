بلجيكا : إنتحار مراهق برمي نفسه أمام قطار سريع بعد انتشار صورة ” عارية ” له على الانترنت

انتحر مراهق بلجيكي، مساء الإثنين الماضي، في مدينة نينوفا، بإقليم فلاندرز، وسط بلجيكا، بعد انتشار صورة له على الإنترنت، وهو عار.

وقالت صحيفة “الخمين داخبلاد” البلجيكية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المراهق “جلين.د.س”، البالغ من العمر 15 عاماً، رمى نفسه أمام القطار، بعد انتشار صورة له وهو عارٍ على تطبيق سناب شات.

وبحسب الصحيفة، فإن جلين وجد صورته حوالي الساعة التاسعة والربع مساءاً على صفحة على تطبيق انستغرام يتابعها المئات، بعد أن انتشرت أولاً على سناب شات، وأقدم بعد ذلك على الانتحار تحت عجلات قطار.

وتم حذف صفحة انستغرام الناشرة للصورة، بعد انتحار الفتى، دون معرفة من كان وراء ذلك.

وأضافت الصحيفة، أنه تم إنشاء صفحة جديدة بعد مدة قصيرة، لتحذر من أن هناك فتية سيكونون هدفاً لها.

من جانبها، قالت متحدثة النيابة العامة سارة ديماير، بكلمة للصحافة: “هناك إشارات كافية تدل على أن ذلك عمل يائس، ويتم التحقيق بالظروف والدافع الذي أدى لذلك من قبل النيابة العامة وشرطة مدينة نينوفا”.

عكس السير