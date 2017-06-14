بيكرمان يروي قصة انضمام ميسي لمنتخب لأرجنتين بدلاً من إسبانيا

استذكر الأرجنتيني #خوسيه_بيكرمان، المدرب الحالي لمنتخب #كولومبيا لكرة القدم، الخطوات الأولى لمواطنه #ليونيل_ميسي مع منتخب “التانغو”، وسرد قصة اقتراب نجم نادي #برشلونة الإسباني من الانضمام للمنتخب الإسباني.

وقال بيكرمان في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “في عام 2003، كنت رحلت عن المنتخب الأرجنتيني وقدمت لإسبانيا، وحينها سمعت عن فتى أرجنتيني ساحر يلعب في أكاديمية لاماسيا، ولذلك توجهت لمتابعته”.

وأضاف: “حينما كنت أتابعه، سمعت غينز مينديز، مدرب منتخب إسبانيا تحت 16 عاماً، يقول لو إنّ هذا الفتى إسباني لتمكنت من استدعائه للمنتخب، ولذلك خفت من ألا يرتدي ليو قميص التانغو”.

وتابع بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “توجهت إليه وسألته، هل تعلم أنك أرجنتيني؟ أجاب بنعم حتى أنّه تعّرف عليّ، فقلت له إنني سأذهب إلى هوغو توسلي، مدرب منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً، لأقنعه بأن تنضم لصفوف التانغو ولا تلعب لصالح الإسبان”.

واختتم بيكرمان موضحاً: “ميسي صدقني ولم ينضم لمنتخب إسبانيا، وبعدها لعب مع منتخب الأرجنتين للشباب وسجل هدف في الانتصار الكبير على باراغواي بثمانية أهداف نظيفة”.

ولعب ميسي أول مباراة بقميص المنتخب الأرجنتيني الأول عام 2005 حينما كان بعمر الـ 17 ووصل مع التانغو لثلاث نهائيات كوبا أمريكا (2007، 2015، 2016) بالإضافة إلى نهائي كأس العالم في 2014.

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