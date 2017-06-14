تركيا : القبض على ” متسول ” تصل ثروته إلى 130 ألف دولار !

لم يعتقد عناصر الأمن التركي في منطقة عصمان غازي التابعة لمدينة بورصا أن الرجل الخمسيني الذي يراقبونه منذ خمسة عشر يوماً أثناء جلوسه أمام أحد المساجد متسولاً من المارة صاحب ثروة مالية.

صحيفة حرييت التركية ذكرت أن الشرطة ألقت القبض على المتسول محمد جاهد أوزتالي، ومعه عدد من الأكياس التي تحتوي على مبالغ مالية بالإضافة إلى وجود مبالغ مُخبأة داخل ثيابه قُدرت بـ30 ألف ليرة تركية.

وبعد التحقيق والبحث تبين أن المتسول الثري يملك عدداً من حسابات بنكية وصلت المبالغ المتواجدة بها 450 ألف ليرة تركية ما يقارب 130 ألف دولار.

ومن جهتها الشرطة التركية قامت بالحجز على الأموال التي بحوزته التركي الخمسيني، وفق ما ذكرت هافينغتون بوست عربي، ويعاقب القانون التركي على التسوّل بفرض غرامة قيمتها 109 ليرة تركية، ومن دون اعتقال المتسوّل وبذلك تم إطلاق سراح المتسول الثري بعد دفعه المبلغ المفروض.

أما أوزتالي رفض تهمة التسول الموجهة إليه مؤكداً أن تواجده بالقرب من الجامع من أجل الدعاء والعبادة ليس أكثر، ووجود الأموال بحوزته هو خوفاً من السطو على منزله، لذلك يضطر لاصطحابها معه دائماً.

وفي السياق ذاته ذكر “وزتالي أنه سيقوم باتباع الإجراءات القانونية من أجل استعادة أمواله التي تم حجزها بقرار من المدعي العام في المدينة.

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