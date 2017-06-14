تركيا : ” شتلة لكل سوري ” .. برعاية ألمانية تركية

في إطار مشروع “3 ملايين سوري: 3 ملايين شتلة”، تم غرس 1.7 مليون شتلة في إسطنبول حتى الآن، كما وظف المشروع في إطاره عشرات السوريين.

ويقام المشروع برعاية الحكومتين التركية والألمانية، ووظف في إطاره 885 رجلا و225 سيدة، 80% منهم من السوريين.

وتم اختيار منطقة “بيكوز” في الجانب الآسيوي من إسطنبول، لزراعة الشتلات التي تم غرسها حتى الآن.

وتعاون لتنفيذ المشروع عدة منظمات وهيئات ألمانية وتركية.

وأقيم اليوم، في إسطنبول احتفال في إطار المشروع، قال فيه السفير الألماني في تركيا مارتن إردمان، إنه يعتبر المشاركين في المشروع والذين يبلغ عددهم أكثر من ألف شخص أبطال.

وأعرب السفير الألماني، عن سعادته لمشاركة بلاده في المشروع.

وقال مدير تركيا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، المشاركة في المشروع، كارل تاستنسين، إن المشروع الذي تموله الحكومة الفيدرالية الألمانية، ساهم في توفير فرص عمل للأتراك والسوريين، بالإضافة إلى مساهمته في توسيع الرقعة الخضراء في إسطنبول وأثره الإيجابي على البيئة. (ANADOLU)

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